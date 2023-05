Tifosi del Basilea devastano sette bus a Firenze

Hanno vinto sul campo, hanno sfilato per le vie della città, ma quel che è peggio è che hanno pure lasciato dei danni. I tifosi del Basilea in trasferta a Firenze per la partita di Conference League hanno devastato sette autobus del trasporto urbano dei 10 messi a loro disposizione per trasferirsi dal centro allo stadio Artemio Franchi. Lo si apprende da fonti aziendali di Autolinee Toscane, il gestore unico del trasporto su gomma.

La società farà denuncia alle forze dell’ordine. Secondo quanto appreso i sette mezzi danneggiati hanno avuto le porte divelte, sfondate o strappate dagli alloggi nonché la rottura sistematica delle telecamere di bordo per la videosorveglianza. “Questo non è solo un danno all’azienda ma anche ai cittadini e agli utenti che non potranno contare su questi mezzi fino alla fine della riparazione – commenta At – Il parco mezzi è limitato e molto vecchio, stiamo facendo gli investimenti che servono, però chiaramente episodi di teppismo come questo affaticano il nostro programma di lavoro”. I tifosi del Basilea avevano mostrato intemperanze già dal momento del loro arrivo.

Circa 2.000 tifosi svizzeri hanno marciato giovedì pomeriggio nel centro, anche creando disagi alla tramvia di cui hanno occupato i binari nella zona della stazione e al resto del trasporto pubblico. Poi i tifosi del Basilea hanno raggiunto piazza Santa Croce dove sono stati convinti a salire sugli autobus per andare allo stadio. Ma evidentemente non contenti hanno provveduto a devastarne almeno sette.

La Fiorentina, per la cronaca, sul campo ha perso per 2-1. Dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con Cabral, la formazione di Italiano è stata rimontata nella ripresa. Tra meno di sette giorni la gara di ritorno in Svizzera. La Fiorentina avrà bisogno di vincere con due gol di scarto per andare in finale. In caso di sconfitta o di pareggio sarà invece eliminata dalla competizione.