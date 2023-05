Bomba d’acqua a Firenze, danni alla sede di Autolinee Toscane in viale dei Mille

Danni per migliaia di euro, anche se una stima precisa ancora non c’è, alla palazzina di Autolinee Toscane in viale dei Mille. Quaranta dipendenti evacuati in seguito alla bomba d’acqua di ieri a Firenze e numerosi danni alle strutture e al tetto. Gli uffici adesso risultano inagibili. Salvi invece sia il deposito che le officine e questo ha consentito di evitare ripercussioni sul servizio.

La palazzina è di proprietà di Ataf Spa, società in house controllata al 100 per cento dal Comune di Firenze. La pioggia è penetrata dal tetto, causando numerosi danni alla struttura che al momento è inagibile. La bomba d’acqua che si è abbattuta con forza sulla città di Firenze nella giornata di ieri ha avuto effetti devastanti. Gli uffici sono stati sigillati dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Difficile fare una stima dei danni, ma a quelli strutturali si aggiungono attrezzature per migliaia di euro come computer, stampanti e macchinari.

Per fortuna i danni della bomba d’acqua su Firenze non hanno interessato il deposito e le officine di Autolinee Toscane, consentendo agli autobus di continuare a circolare. I dipendenti che erano al lavoro in ufficio sono invece tutti in smart working nell’attesa di capire come distribuirli nelle altre sedi.

I lavori di ripristino del tetto e dei locali della palazzina ex Ataf di viale dei Mille potrebbero durare dei mesi. I danni causati dalla bomba d’acqua sono ingenti. A un certo punto le scale degli uffici sembravano davvero un fiume in piena. La pioggia caduta su Firenze ha causato criticità e disagi per tutta la tarda mattinata e il pomeriggio di ieri. Le ripercussioni hanno avuto effetto anche sul servizio della Tramvia.

Nelle prossime ore si cercherà di fare una stima precisa dei danni alla sede di Autolinee Toscane per quantificare non soltanto la cifra, ma anche i tempi di ripristino degli uffici e dei servizi. Gli investimenti tecnologici portati avanti da At negli anni scorsi hanno consentito di evitare guai peggiori.