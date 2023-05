Forte temporale con pioggia, grandine, allagamenti, muri crollati e 34 interventi dei pompieri, ma poi a Firenze spettacoloso arcobaleno

Firenze, venerdì 12 dalle ore 13:00, la città è stata investita da un forte temporale, che anche a causa della grandine, ha causato allagamenti e difficoltà alla circolazione in varie zone della città, in particolare a Statuto e alla Fortezza.

Il forte temporale ha fatto registrare precipitazioni con ‘intensità puntuale’, cioè nel punto geografico dove si è raggiunto il massimo, fino a quasi 40mm di pioggia in un’ora, con un picco di 24mm in 15minuti, associato a grandine.

Secondo Palazzo Vecchio l’evento rientrerebbe nei parametri previsti per l’allerta gialla emessa venerdì anche come effetti al suolo. In un’ora la stazione di rilevamento di Firenze-Università ha registrato la caduta di 36,4 mm Fi-Università, quella di Fi-Orto Botanico 29,8mm e quella di Fi-Giardino Boboli 20,4 mm.

I problemi maggiori si sono registrati in alcuni sottopassi cittadini, in particolare nella zona di Statuto, dove la grandine caduta copiosa ha ostruito le caditoie con conseguenti allagamenti. Sospeso temporaneamente anche il servizio della linea tranviaria T1.

Due furgoni sono rimasti bloccati nel sottopasso di via Lanzi ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: i conducenti si erano comunque messi in salvo in tempo.

Difficoltà anche per i muri crollati o pericolanti: al momento risulta chiusa via di Montughi mentre in via Chiantigiana è stato istituito un senso unico alternato in zona Diacceto.

A fine giornata i Vigili del Fuoco fanno sapere che: “A seguito della perturbazione che ha colpito Firenze questo pomeriggio i Vigili del fuoco hanno effettuato 34 interventi dalle ore 14:00”.

Ma poi intorno verso le otto di sera appare nel cielo del centro storico di Firenze, ma visibile in quasi tutta la città, uno spettacolo arcobaleno quasi a volersi far perdonare i disagi arrecati dalla violenta tempesta.