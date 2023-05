Progetto ‘Oltre’, per aiutare le famiglie in difficoltà

Firenze, nasce il progetto ‘Oltre’, una cabina di regia sulla solidarietà in grado di aiutare le persone in momentanea situazione di difficoltà socio-economica.

Il progetto ‘Oltre’ è promosso da Fondazione Cr Firenze e chiama a raccolta i soggetti del territorio che si occupano di solidarietà ovvero Caritas Diocesana di Firenze, Banco Alimentare della Toscana, Coordinamento Misericordie dell’Area Fiorentina, Fondazione Solidarietà Caritas, Gruppo Volontariato Vincenziano, Comune di Firenze, Fondazione Il Cuore si Scioglie, Unicoop Firenze, e Università di Firenze.

“In questo progetto la Fondazione ha avuto il grande merito di mettere insieme per la prima volta le maggiori associazioni che operano nel Terzo Settore – ha affermato Luigi Salvadori, presidente di Fondazione Cr Firenze -. Un coinvolgimento non banale che permette di proporre una serie di azioni a potenziamento delle attività socioassistenziali attualmente attive sul territorio, contribuendo a migliorare sia l’aspetto qualitativo che quantitativo degli assistiti”.

“Il valore principale di questo progetto ‘Oltre’ è il fare rete – ha dichiarato il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze -. Più volte dai report sulle povertà che cura la nostra Caritas è emersa l’esigenza di creare una rete sul territorio, fare interventi sempre più raccordati, agire in maniera più coordinata, per andare oltre il tamponare l’urgenza, per una presa in carico integrata delle persone. Penso quindi che questo del ‘fare insieme’, grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cr Firenze, sia il modo migliore per prestare aiuto a chi si trova in un momento di difficoltà per i motivi più vari, come risulta dai nostri centri di ascolto, o dalle storie che raccolgono purtroppo ogni giorno i nostri sacerdoti”.

“Questa cabina di regia è una dimostrazione concreta di come a Firenze si applichi il principio di sussidiarietà – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella – e di come è alta l’attenzione per quella fascia di popolazione che arriva alla fine del mese con difficoltà, spesso rinunciando a un’alimentazione varia ed equilibrata, che è alla base di una vita in salute, e a spese necessarie, come ad esempio quelle per le cure”.