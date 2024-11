Thus Love, “All Pleasure”. Il Disco della Settimana.

Dopo l’incredibile attenzione attorno al debutto con Memorial, il trio del Vermont non delude le attese con il nuovo “All Pleasure”, mix di post-punk e wave con richiami all’indie-rock degli anni 2000.

La band del Vermont è una delle più grandi sorprese degli ultimi anni provenienti dalla scena indipendente americana, sicuramente tra gli act più attesi al banco di prova del secondo album.

‘All Pleasure’, nuovo album dei Thus Love, arriva a due anni da ‘Memorial’ del 2022,

anticipato dai singoli ‘On The Floor’, ‘Birthday Song’ e ‘All Pleasure’ e pubblicato per Captured Tracks.



Quello dei Thus Love è un perfetto, attualissimo, mix di post-punk e wave che richiama gli anni ’80 e ‘90 strizzando l’occhio all’indie-rock dei primi 2000 ma con la sfacciataggine compositiva tipica delle band contemporanee.

Da sempre attivi nella lotta dei diritti civili, Thus Love rutano attorno al nucleo composto da il cantante e chitarrista Echo Mars, il batterista Lu Racine e Ally Juleen al basso.

Il secondo LP della band di Brattleboro, Vermont – USA, è un album di cui probabilmente si parlerà a lungo. L’album nasce da un periodo di crescita e trasformazione per il gruppo, scosso dal successo travolgente del loro debutto del 2022, ‘Memorial’, adorato da media come The FADER, NME e The Guardian. ‘All Pleasure’ è un album pieno di azzeccatissime melodie e una serie di stravaganti “colpi di scena”.

Prodotto da Matthew Hall, Rich Costey e Bob Weston, ’All Pleasure’ è stato registrato dalla band in presa diretta, con poche sovraincisioni, catturando l’inimitabile potenza degli infuocati live della band.

La band sarà in italia per un paio di date di un lungo tour, il 14 Marzo 2025 a Milano, Arci Bellezza e il 15 Marzo 2025 a Bologna, Covo Club



“All Pleasure”, dei Thus Love, è il nostro Disco della Settimana.

Info su Thus Love:

. www.facebook.com/ThusLoveBand/

. www.instagram.com/thuslovemusic