Bus elettrico sfonda vetrina in piazza Duomo a Firenze

Incidente di bus elettrico in piazza Duomo a Firenze. Due bambine di 8 e 2 anni ferite nel fuggi-fuggi, portate a Meyer.

Soccorse nel pomeriggio di ieri dal 118 a Firenze due bambine di 8 e 2 anni in piazza del Duomo dopo che un bus elettrico della linea C2 del centro storico ha sbattuto in una manovra di svolta a 90 gradi all’altezza di via dello Studio.

Secondo una ricostruzione, nel curvare il mezzo sarebbe andato largo contro una catena della delimitazione pedonale, che ha rotto, e ha poi sfondato la vetrina di un negozio. Sul posto i vigili urbani per i rilievi.

Le bambinecamminavano a metri di distanza dal mezzo e sono rimaste lievemente ferite cadendo nella concitazione dell’emergenza causata dall’incidente, che ha suscitato sconcerto tra i pedoni, adulti compresi, nelle vicinanze.

Le bimbe, da quanto risulta finora, non sarebbero state urtate dal bus, anche perché il 118 le ha ricoverate in codice d’urgenza giallo all’ospedale Meyer, poi derubricato a codice verde in base alle conseguenze del sinistro. Gli accertamenti della polizia municipale sono in corso. Migliaia di persone, turisti e gitanti, hanno affollato oggi piazza Duomo così come le altre piazze monumentali di Firenze. L’incidente del bussino è stato lungo il fianco destro della cattedrale nella corsia di scorrimento riservata ai mezzi pubblici che – ai lati – è transitabile a piedi sul marciapiedi e nell’isola pedonale intorno al Duomo.