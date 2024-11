Siena: migranti sgomberati da posteggio, protesta di Pd e Cgil

SIENA – Lo sgombero da parte delle forze dell’ordine da un posteggio di 30 immigrati senza dimora, senza alloggio, ha portato a una protesta del Pd, della Cgil e di associazioni cittadine in piazza Duomo. Si sono radunate circa 200 persone nella giornata di ieri.

“L’accoglienza è un diritto, non un privilegio”, “Stop sgomberi, la casa è un diritto”, c’era scritto in cartelli dei manifestanti mostrati al presidio organizzato dalla rete SiSolidal. Ormai da alcuni mesi a Siena decine di immigrati, richiedenti asilo, in maggioranza pakistani ed afghani, non riescono a trovare una dimora per trascorrere la notte. Solitamente dormono in un posteggio nel centro storico che è stato sgomberato due notti fa.

“Chi arriva nel territorio sprovvisto di documenti e richiede asilo deve essere accolto, la legge dice che ci sono dei tempi da rispettare – spiega Cassandra Rofi di Rete SiSolidal – Chi però giunge a Siena deve aspettare sei mesi prima della formalizzazione dell’asilo”, “sono mesi passati in strada senza alcun diritto”.

Il deputato e commissario del Pd a Siena, Marco Sarracino e la vicesegretaria del Pd della Toscana, Stefania Lio, in una nota hanno espresso “profonda preoccupazione per l’inaccettabile situazione in cui si trovano i richiedenti asilo a Siena” e hanno ricostruito che le forze dell’ordine” tre sere fa “hanno nuovamente sgomberato persone che trovano riparo notturno nel parcheggio ‘Il Duomo’, spingendole a cercare riparo di fortuna nei giardinetti fuori Porta San Marco. Una condizione di degrado e abbandono che non è più sostenibile”.

“Nonostante la disponibilità di posti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) – spiegano Sarracino e Lio – vivono al freddo e senza protezione, sono costrette a spostarsi ogni giorno, portando con sé coperte e pochi effetti personali, che al mattino devono essere lasciati alla Caritas per evitarne il sequestro. Le istituzioni locali, ignorando la dignità e i bisogni fondamentali di una trentina di persone, stanno trasformando una situazione umanitaria in una questione di ordine pubblico, e ciò rappresenta un chiaro fallimento umano, politico, gestionale. Anche per denunciare questa grave ingiustizia, il Pd senese ha organizzato una mobilitazione in piazza del Duomo a Siena”, “momento di solidarietà collettiva”. Con Arci, Caritas e ‘associazione Sisolidal, il Pd di Siena si sta attivando per dare assistenza concreta, raccogliendo donazioni di giacche invernali e calzature (numeri 42/43) per alleviare, almeno in parte, il disagio di chi è costretto a vivere in strada.