The Molotovs: parte da Firenze il nuovo tour della band britannica

Tra le realtà più interessanti della nuova scena britannica, The Molotovs rappresentano uno tra gli incontri più riusciti tra rock, punk e britpop. Grande è l’attesa per il loro ritorno dal vivo in Italia, in partenza martedì 10 novembre dal Tenax di Firenze, nuova location dei concerti Viper Theatre.

Forti di un passaparola sempre più consistente ed oltre 600 concerti alle spalle The Molotovs si sono rapidamente affermati tra le band più rilevanti del Regno Unito. Il gruppo londinese ha da poco inaugurato una nuova fase con “Welcome To Urbia”, nuovo lavoro atteso ad aprile 2027 e anticipato dal singolo “Urbia” già in programmazione sulle frequenze di Controradio. Registrato ai Konk Studios di Londra, gli storici studi fondati dai Kinks, il brano è prodotto da Tony Hoffer, già al lavoro con Beck, The Kooks, M83 e Belle & Sebastian, e segna secondo la band «la seconda fase» del proprio percorso. Al ruvido impianto garage-punk e decisamente mod style degli esordi, il duo dei fratelli Issey (basso e voce) e Mathew Cartlidge (chitarra e voce) aggiunge qui smalti psych e influenze XTC.

Nonostante la giovane età (17/19 anni) The Molotovs hanno già conquistato l’attenzione di artisti del calibro di The Libertines, Sex Pistols, Adam Ant e Blondie, che hanno personalmente scelto la band per aprire i loro concerti, oltre ad aver ricevuto il sostegno dei Green Day, confermando una credibilità costruita soprattutto attraverso un’intensa e costante attività dal vivo.

L’ultimo anno li ha visti impegnati in un tour internazionale senza sosta, con concerti sold-out da headliner in Italia, Germania, Scandinavia e Regno Unito, oltre ad apparizioni in alcuni dei festival internazionali più importanti tra cui il CBGB Festival di New York, il Festival dell’Isola di Wight e la Wembley Arena. Il disco precedente, “Wasted on Youth”, ha raggiunto la terza posizione della UK Album Chart, vendendo 10.000 copie nella sola prima settimana di pubblicazione.

Biglietti

Posto unico 23 euro

Prevendite

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