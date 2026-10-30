Sciopero generale, le piazze toscane si riempiono di migliaia di persone

Migliaia di persone in piazza questa mattina in Toscana, da Firenze a Prato, da Pisa a Livorno, da Siena a Grosseto. La partecipazione alle manifestazioni convocate dai sindacati di base durante la giornata di sciopero generale ha superato le aspettative.

Migliaia di persone, lavoratori e studenti sia delle superiori che universitari, si sono radunati in piazza Bambine e Bambini di Beslan a Firenze già dalle 9, in vista del corteo promosso da Usb e altre realtà sindacali di base in occasione dello sciopero generale contro guerra e carovita. Tante le bandiere, anche della Palestina oltre a quelle dei sindacati, e cori contro il governo. Poi il corteo, con almeno 12mila persone, aperto da uno striscione di ‘Assemblea per lo sciopero’, dove si legge ‘Contro l’economia di guerra blocchiamo tutto’. Così a Prato, dove i manifestanti hanno invaso la declassata. Così anche a Livorno dove gli organizzatori hanno richiamato la protesta in decina di porti in Europa per protestare contro la logistica delle armi. Il lungo corteo con le bandiere Usb in testa, fumogeni e slogan contro il governo Meloni ha sfilato per le vie del centro, davanti a uno striscione che reca la scritta ‘Contro guerre e carovita Livorno è unita’. Almeno 2.000 i manifestanti che a Pisa e qui tante le sigle della sinistra radicale che hanno aderito alla manifestazione, e centinaia di studenti delle scuole superiori che partecipano. Il corteo ha attraversato anche qui pacificamente le principali vie del centro per raggiungere l’Aurelia e poi tornare in centro attraverso i lungarni. Così anche a Siena e a Grosseto, dove i cortei hanno invaso le vie del centro, superando per numero anche in questo caso le aspettative degli stessi organizzatori.