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Povertà, Toscana: in 30mila si sono rivolti alla Caritas, 4 su 10 chiedono aiuto da almeno 6 anni

By Domenico Guarino
reddito alimentare Caritas
Foto achivio

Sono 29.239 le persone che si sono rivolte nel 2025 ai Centri d’ascolto delle Caritas toscane, appena 58 in meno del 2024 (-0,2%). Si tratta del secondo valore più alto dal 2007, circa 9.000 unità sopra il livello precedente al Covid.

La povertà si allunga: è questo il dato che emerge dal Rapporto sulle Povertà 2026 ‘Fratture invisibili’ realizzato da Caritas Toscana e TosCaritas e presentato a Firenze.
Le nuove povertà – ossia persone che si rivolgono a Caritas per la prima volta -, è stato spiegato, scendono al 24,1% (erano il 26,1%), chi è seguito da almeno sei anni invece sale al 40,3%, e il 54,7% dell’utenza attuale ha avuto il primo contatto dal 2021 in poi. Come profilo le donne sono il 54%, gli stranieri il 60%, adulti tra 25 e 54 anni 57,8%, persone con bassa istruzione il 40%: da segnalare la crescita della componente anziana, dal 16% al 17,3% di ultrassessantacinquenni, coerente con l’invecchiamento. Contando i nuclei, familiari le persone complessivamente raggiunte sono oltre 43mila, quasi il 35% delle persone accolte ha figli minori conviventi.

Sono stati presentati anche i dati di un’indagine di VoisLab su un campione di 1.065 beneficiari distribuiti nelle 17 diocesi della Toscana: la ricerca indica che la bassa istruzione si conferma una componente rilevante della vulnerabilità. Oltre il 63% del campione possiede al massimo un titolo di scuola secondaria di primo grado.

L’altro elemento che emerge è che la vulnerabilità economica si accompagna a una fragilità delle reti sociali. Il 28,5% dichiara di essersi sentito spesso o sempre solo nell’ultimo anno e il 24,4% afferma di non avere nessuno su cui poter contare in caso di bisogno. Da segnalare anche che l’85% dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà o grandi difficoltà e che la povertà alimentare influisce sulla salute dal momento che l’81,4% ritiene che mangiare in modo sano ed equilibrato sia troppo costoso per la propria famiglia.

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