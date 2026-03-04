www.controradio.it Toscana, quasi il 5% sotto la soglia di povertà assoluta. Intervista a Caritas Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:42 Share Share Link Embed

Il 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assoluta. Numeri migliori rispetto alla media nazionale, 6,2%, ma che negli ultimi 15 anni hanno visto raddoppiare le famiglie che vivono in povertà assoluta. E’ quanto emerge dal nono rapporto ‘Povertà e inclusione sociale’ realizzato dall’Osservatorio sociale della Regione Toscana e presentato a Firenze. I dati, calcolati sulla base dei redditi, fanno riferimento al 2024 e mostrano un incremento rispetto al 3,5% del 2023 e un’incidenza maggiore nelle famiglie con minori dove la percentuale sale al 6,6%. Crescono anche le persone intercettate dai centri di ascolto della Caritas, che nel 2024 hanno incontrato 29.297 persone in situazione di fragilità, con un aumento del 3,9% sul 2023.

Marzio Mori, direttore di Caritas Firenze