La cultura non può aspettare: le ragioni del presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino

Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, insieme alle RSU/RSA e alle Segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL, hanno svolto un presidioin via Cavour, davanti alla Prefettura di Firenze.
L’iniziativa sta all’interno di una mobilitazione nazionale e si svolge a seguito della perdurante assenza di risposte da parte del Governo su questioni centrali per il futuro delle Fondazioni lirico-sinfoniche e per la tutela del lavoro nel settore culturale.
Al centro della mobilitazione:
– Contratto nazionale bloccato
– Mancato confronto sulla riforma del Codice dello Spettacolo
– Blocco del turnover previsto dalla Legge di Bilancio 2025
– Percorsi formativi privi di reali sbocchi occupazionali
