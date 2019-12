The CageChristmas con Bobo Rondelli

Martedì 24 dicembre come da tradizione Bobo Rondelli sul palco del Teatrino The Cage di Livorno, dal vivo (per l’ultima replica) col suo decennale il capolavoro “Per amor del cielo”

Una vera e propria tradizione natalizia quella che si ripresenta sul palco del The Cage martedì 24 dicembre. Bobo Rondelli il fuoriclasse cantautore livornese ospite come ogni anno del “Cagechristmas”. Bobo però alla tradizione unisce la novità, che in questo caso è incarnata da un tributo: l’omaggio a “Per amor del cielo”, l’album capolavoro realizzato nel 2009, che in questo 2019 è stato riproposto con un tour in lungo e in largo per tutta Italia con grande successo di pubblico. Sarà l’ultima occasione per riascoltare dal vivo e per intero questo disco che ha decretato la sua consacrazione tra i grandi della musica d’autore italiana. Oltre a tutta la tracklist dell’album Bobo eseguirà le canzoni più importanti del suo vasto repertorio.

Le porte del Teatrino si apriranno alle 22, con il costo del biglietto di 15 euro più diritti di prevendita. A seguire il dj set.

INFO [email protected] – Cageline 392 8857139