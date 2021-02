‘Territori Sicuri’ a Capraia e Limite per lo screening di massa

Controlli a tappeto a Capraia e Limite a caccia di positivi, soprattutto asintomatici, e di focolai nascosti tra la popolazione. Il programma regionale di screening gratuito “Territori sicuri”, pensato per arginare i contagi da Covid-19 prima del loro sviluppo, fa tappa nella zona industriale di Limite, sabato 20 e domenica 21 febbraio, in orario 9-13 e 14-18, nel parcheggio di via Eugenio e Priamo Salani.

I cittadini di Capraia e Limite, che vorranno usufruire di questa opportunità in modo volontario, possono già prenotarsi sul portale regionale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home: un modo, questo, per programmare ora e numero di persone da sottoporre ai tamponi gratuiti ed evitare assembramenti.

Il progetto

“Territori sicuri” è promosso dall’assessorato alla sanità di Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche assistenze riunite e Croce rossa italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana (l’Agenzia regionale di sanità), alle Asl e alle Società della Salute. Indispensabile è l’aiuto fornito dalle associazioni di volontariato, accanto a quello di medici, pediatri e infermieri, che si sono resi disponibili per l’esecuzione dei test e i relativi adempimenti.

L’indice di rischio di positività al Sars Cov-2, elaborato da Ars per ogni Comune toscano, consiste in una misura che combina il tasso di positività per 100 mila abitanti nei sette giorni precedenti, ponderato con la velocità di incremento dei casi rispetto alle due settimane precedenti, in modo da evidenziare quali siano i territori che vivono le maggiori criticità. La strategia è quella dell’allerta precoce, per bloccare i contagi prima della loro diffusione.

Il progetto ha già fatto tappa a: Campo nell’Elba (Livorno), Sarteano e Chiusi (Siena), Chiusi della Verna, Terranuova Bracciolini e Sansepolcro (Arezzo), Abetone Cutigliano (Pistoia), Filattiera e Pontremoli (Massa). In ogni Comune si è registrata un’alta partecipazione di cittadini.

Le dichiarazioni

“Continuiamo a lavorare senza interruzione di sorta, accelerando al massimo lo screening nei territori con maggiori criticità – sottolinea il presidente, Eugenio Giani -. Altrettanto stiamo facendo con la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, per neutralizzare le varianti e garantire la maggiore copertura vaccinale possibile alla nostra popolazione. Ringrazio tutti del sostegno e della collaborazione per la riuscita di questa sfida epocale”.

“Il progetto Territori Sicuri – spiega l’assessore alla sanità, Simone Bezzini – è il risultato di un importante lavoro di squadra, che vede al fianco della Regione le associazioni di volontariato, il cui contributo è prezioso, le amministrazioni comunali, Anci, Asl, operatori sanitari, medici, pediatri, infermieri e tutti coloro che con impegno e generosità rendono possibile questa iniziativa. Ringrazio il sindaco Alessandro Giunti, per aver aderito con convinzione e creduto fin da subito nel progetto. Fiducia e solidarietà sono ingredienti fondamentali, per contrastare insieme il virus, che si sta rivelando sempre più aggressivo”.

“Nelle ultime settimane abbiamo avuto una crescita dei casi positivi al Covid e ritengo questa operazione di screening molto utile e necessaria. Invito tutti i cittadini a effettuare il tampone – sottolinea il sindaco Giunti nel lanciare l’appello -. Questa azione permetterà di individuare eventuali focolai e di ridurre fortemente le possibilità di contagio. Dobbiamo essere ancora più prudenti e responsabili – conclude, rivolgendosi direttamente ai suoi concittadini -. Seguite le istruzioni, prenotandovi sul portale e dimostrando senso civico e attenzione al bene comune”.