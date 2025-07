Teatro Toscana:’incredibili i punteggi artistici dei quattro commissari, siamo indignati’

Da Umberto Orsini a Toni Servillo, a Luca Zingaretti: sono alcuni degli artisti firmatari di un documento che esprime vicinanza al Teatro della Toscana, declassato da teatro nazionale a teatro di città e indignazione per “l’aggressione senza precedenti” subita dallo stesso e dalla Pergola che ne fa parte.

Tra i firmatari dell’appello per il Teatro della Toscana anche Ottavia Piccolo, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Armando Punzo, Virgilio Sieni, Lucia Calamaro, Mimmo Borrelli, Sandro Lombardi, Federico Tiezzi, Davide Enia, Teatro Sotterraneo, Lacasadargilla / Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni, Maddalena Parise, Alice Palazzi, Roberto Latini.

“A seguito della lettura degli incredibili punteggi artistici dei quattro commissari rimasti a decidere le sorti del Teatro della Toscana dopo le dimissioni di chi aveva denunciato la manovra politica per umiliare il nuovo direttore artistico Stefano Massini – affermano i firmatari -, denunciamo che questo è un vero attacco non solo a lui e ai lavoratori del Teatro della Toscana, ma anche alla qualità di tutti noi che porteremo il nostro lavoro nella stagione di indiscutibile livello configurata dal nuovo direttore, e adesso colpita dai voti dei commissari. Senza esitazione e con tutta la necessaria indignazione, ci stringiamo intorno al Teatro della Toscana oggetto di un’aggressione senza precedenti”.

In base a quanto pubblicato dalla stampa, la commissione ministeriale al Teatro della Toscana ha dato il punteggio di 4.50 su un massimo di 7 per la direzione artistica, di 5.5 su 9 per la qualità professionale del personale artistico, 5 su 9 al progetto di produzione, 6 su 6 alla qualità artistica degli spettacoli ospitati, 1 su 1 a ricerca, educazione e fidelizzazione del pubblico, 1 su 2 a contabilità e affidabilità gestionale, 1 su 1 per collaborazioni nazionali- partecipazione a progetti europei e internazionali.