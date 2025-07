🎧 Firenze, Urbanistica: dopo ‘caso Milano’ chiediamo  trasparenza su commissione paesaggistica” 

www.controradio.it ūüéß Firenze, Urbanistica: dopo ‚Äėcaso Milano‚Äô chiediamo¬† trasparenza su commissione paesaggistica‚Ä̬† Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

Appello al Comune Firenze. Tra i firmatari Montanari e ex assessore regionale Anna Marson.

Il rettore dell’Universit√† per stranieri di Siena Tomaso Montanari, l’ex assessora all’urbanistica della Regione Toscana Anna Marson, Massimo Torelli del comitato ‘Salviamo Firenze X viverci’, il presidente di Italia Nostra Firenze Leonardo Rombai, l’urbanista Ilaria Agostini, i saggisti Gianni Barbacetto e Lucia Tozzi: sono tra i 24 firmatari di un appello per “chiedere al Comune di Firenze trasparenza sull’operato della commissione per il paesaggio”.

¬† ¬† “Le inchieste sull’urbanistica di Milano hanno fatto emergere il ruolo nodale della commissione per il paesaggio nell’iter concessorio dei progetti edilizi – √® stato spiegato -. Sulla composizione e sui lavori di tale struttura si rende dunque quantomai necessari la massima trasparenza. Eppure, il Comune di Firenze, sul suo sito istituzionale, non rende fruibili n√© i nominativi dei membri, n√© i verbali delle sedute, tanto meno dedica una pagina alla commissione per il paesaggio. Noi architetti, urbanisti, docenti universitari, professionisti e tecnici, denunciamo dunque il difetto di trasparenza in merito alla commissione per il paesaggio di Palazzo Vecchio”.¬†

“Chiediamo pertanto che il Comune di Firenze¬† renda facilmente fruibili sul sito istituzionale i criteri di selezione – sottolinea i firmatari -, i nominativi dei membri della commissione, i curriculum vitae dei commissari, i rispettivi titoli di esperienza e professionalit√† in materia”. Tra le richieste anche quella di rendere “fruibili i verbali completi delle sedute”. In generale “la trasparenza √® una precondizione indispensabile per garantire l’interesse pubblico nello svolgimento dei lavori‚ÄĚ.

¬†“Stupisce che il Comune di Firenze, per dimensioni, rilevanza dei beni tutelati e numero dei procedimenti il pi√Ļ rappresentativo della Toscana, non renda accessibile alla cittadinanza la documentazione relativa al funzionamento di quest’organo pubblico, come previsto peraltro dalla convenzione di Aahrus, entrata in vigore nel 2001 – ha detto Marson -. Auspico che l’attuale sindaca, visto anche il recente avviso pubblico per il rinnovo dei componenti della commissione, intenda porvi rimedio”. “Il paesaggio e la bellezza sono un bene comune gratuito – ha spiegato Torelli -. Per questo quando vediamo alcuni interventi ci domandiamo come √® stato possibile autorizzarlo? Certamente una ragione ci sar√† ma non √® comunicata”.