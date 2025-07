Parto gemellare spontaneo all’ospedale Campostaggia di Poggibonsi

“Seppur già affrontato dall’equipe della uoc Ginecologia e ostetricia di Campostaggia in passato – spiega la Asl Toscana sud est in una nota -, l’evento è piuttosto raro.”

Fiocco doppio al punto nascita dell’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi (Siena) per un parto gemellare vaginale spontaneo. Il 23 luglio scorso sono nati Camilla e Gabriele.

“Seppur già affrontato dall’equipe della uoc Ginecologia e ostetricia di Campostaggia in passato – spiega la Asl Toscana sud est in una nota -, l’evento è abbastanza raro. Il parto gemellare è infatti complesso perché non sempre il secondo bambino può posizionarsi bene in posizione cefalica, condizione necessaria, rendendo necessario così procedere a un cesareo urgente; anche la discesa della testa può essere talvolta troppo lenta perché mal posizionata, soprattutto nei secondi nascituri, dal momento che si parla di feti molto piccoli e quindi più facilmente inclini ad assumere posizioni della parte presentata non idonee a far proseguire il parto spontaneo”.

“Mi sono trovata benissimo, l’equipe è stata perfetta. Volevo fare il parto naturale, sono felice che sia stato possibile farlo. In meno di tre ore ho fatto i due bimbi, prima la femminuccia e a 15 minuti di distanza il maschietto. Io mi sono ripresa rapidamente e anche i bimbi stanno bene”, le parole di Susy Cozzolino, la mamma di Camilla e Gabriele.