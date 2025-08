Teatro nelle scuole, il Consiglio regionale approva la legge

La Toscana si dota di una legge che ha l’obiettivo di rendere il teatro parte integrante dell’esperienza scolastica nelle scuole primarie e secondarie della Toscana.

“Per la prima volta, la Toscana si dota di una normativa che istituisce un percorso strutturato di attività teatrali all’interno delle scuole primarie e secondarie. Un progetto stabile e accessibile a tutte le studentesse e gli studenti della Toscana: è questo l’obiettivo della proposta di legge che ho promosso e che riconosce il teatro come strumento educativo a pieno titolo, in grado di concorrere alla formazione delle nuove generazioni”. È quanto dichiara Cristina Giachi, consigliera regionale Pd e presidente della commissione cultura a seguito dell’approvazione senza voti contrari della proposta di legge “Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche”.

Le attività saranno programmate annualmente tramite gli strumenti di pianificazione della Regione, in coordinamento con l’Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche. Il testo punta a valorizzare i progetti di qualità, le attività promosse nei territori dalla Fondazione Toscana Spettacolo, con particolare attenzione all’inclusione degli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali, al radicamento territoriale dei soggetti teatrali coinvolti, alla capacità di costruire percorsi duraturi e, soprattutto, alla qualità artistica delle proposte.

La legge dettaglia inoltre le tipologie di interventi previsti: laboratori e percorsi teatrali formativi, spettacoli realizzati con la partecipazione attiva degli studenti, attività di formazione e aggiornamento per il personale docente sull’uso delle metodologie teatrali, collaborazioni strutturate tra scuole e soggetti teatrali, partecipazione degli istituti scolastici a festival, rassegne e iniziative dedicate al teatro giovanile.

“La nostra regione vanta una tradizione consolidata di teatro nelle scuole, con esperienze di grande valore attivate in collaborazione con realtà culturali e professionisti del settore – prosegue Giachi – Con la nuova normativa rafforziamo e rendiamo omogenea questa pratica su tutto il territorio regionale, affinché ogni bambina e ogni bambino abbia la possibilità di viverla durante il proprio percorso scolastico”.

La proposta rappresenta uno dei risultati concreti del lavoro portato avanti in questi anni con gli Stati Generali della Cultura, il grande processo partecipativo promosso dalla Commissione Cultura in collaborazione con Giunta e Consiglio regionale, che si avvia ora alla conclusione con l’evento pubblico del 4 settembre a Firenze.

“L’intera legislatura ha visto un impegno costante a sostegno dello spettacolo dal vivo e del teatro, con un lavoro strutturato che ha saputo intrecciare l’elaborazione normativa con l’ascolto del mondo della cultura toscana – sottolinea Giachi – La legge sul teatro nelle scuole ne è una delle espressioni più significative: un investimento sul futuro, attraverso l’educazione e la creatività delle giovani generazioni”.