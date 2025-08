Il controllo del vicinato arriva nella zona del Mugnone a Firenze

Il controllo di vicinato arriva nella zona del Mugnone a Firenze grazie, spiega il Comune, a “un gruppo di cittadini “animati dalla volontà di promuovere iniziative sul territorio per migliorare la vivibilità del quartiere”.

E’ prevista anche l’attivazione di una collaborazione con Comune, polizia municipale e forze dell’ordine per il monitoraggio dell’area.

“La collaborazione tra amministrazione e cittadini per noi ha un valore fondamentale- sottolinea l’assessore alla sicurezza urbana Andrea Giorgio -. Lo strumento del controllo di vicinato rappresenta un tassello importante di questa sinergia nell’ottica di una sicurezza sempre più partecipata. Il presidio sociale e le iniziative che fanno vivere dai cittadini le strade e le piazze rappresentano la migliore prevenzione. Vanno in questa direzione anche le iniziative del progetto ‘Facciamo festa’ che, con un finanziamento di 100mila euro, sostiene progetti promossi dai cittadini per far vivere gli spazi pubblici e quindi renderli più presidiati e sicuri”.