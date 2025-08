Lucca Jazz Donna 2025

Lucca Jazz Festival presso il chiostro di Santa Caterina al Real Collegio. I concerti iniziano alle 21:15 e sono a ingresso libero e gratuito. (Per il concerto finale sarà necessario prenotarsi; daremo info tra qualche settimana).

PROGRAMMA:

La prima serata (7 agosto) si apre tra jazz, world music e sonorità contemporanee con Feathers, progetto di Simona De Rosa, vocalist e compositrice apprezzata per la raffinata musicalità, la straordinaria estensione vocale e l’intensità emotiva che caratterizza ogni sua performance. Sul palco con lei ci sono Michal Ciesielski al pianoforte, Aldo Capasso al basso e Domenico De Marco alla batteria. A seguire, il gruppo Brassense: Irina Arozarena (voce e percussioni), Alejandro Arozarena (tromba), Matteo Costanzi (tromba), Gabriele Gregori (corno), Palmiro Del Brocco (trombone), Maurizio Capuano (tuba), Alfredo Bochicchio (chitarra), Alberto Botta (batteria). Un ottetto di ottoni con batteria e chitarra al seguito che propone un viaggio dal dixie agli standard da big band, dal funky fino ad arrivare ai successi pop degli Anni ‘80. La casa discografica è Alfa Music.

Giovedì 14 agosto tocca alla tromba di Matilde Gori e il quintetto Weavers of dreams che propone un progetto con un repertorio di brani originali ispirati al jazz contemporaneo europeo. Sul palco Sigi Beare al sax e al flauto, Maurizio De Gennaro alla chitarra, Lorenzo Gagna al basso elettrico/contrabbasso e Pietro Borsò alla batteria. Il secondo set è dedicato a Fil Rouge Project – L’île noire, album pubblicato da Alfa Music: un progetto tra jazz, canzone d’autore e musica dal mondo, in lingua italiana e francese, nato da Manuela Iori, pianista e compositrice marchigiana, e Maria Teresa Leonetti, autrice e cantante franco-romana. Sul palco con loro Michele Staino, contrabbasso; Ettore Bonafè, batteria e percussioni.

Giovedì 21 agosto sul palco del festival sale Elena Paparusso Quintet con “Anatomy of the sun” (Parco della Musica Records). I brani sono puro jazz cantautoriale, con la firma dell’autrice nei testi, nella musica e negli arrangiamenti. Con lei Domenico Sanna al pianoforte, Francesco Poeti alla chitarra, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso, Matteo Bultrini alla batteria. A seguire sarà la volta del Simona Trentacoste Quintet con “Lentamente” (casa discografica Alfa Music). La lentezza è quella suggerita per l’ascolto di un progetto che si caratterizza per l’intensità e per le melodie ricercate ma allo stesso tempo accessibili, con armonie che riflettono una solida formazione jazzistica e una nostalgica inclinazione verso la canzone italiana. Sul palco anche Carla Restivo al sax alto, Vito Favara al pianoforte, Diego Tarantino al contrabbasso, Luca Trentacoste alla batteria.

Per la serata di giovedì 28 agosto ancora due set. Per il primo è atteso il Serena Marchi 5tet con “Voci che resistono al vento…e oltre”. Flautista di formazione classica e contemporanea, Marchi ha trovato nell’improvvisazione e nella musica jazz la propria espressività e nella composizione e nell’arrangiamento la propria vena creativa. Con lei suonano Olmo Chittò al vibrafono, Luca Scardovelli alla chitarra, Martino De Franceschi al contrabbasso, Alessandro Ruocco alla batteria. La casa discografica coinvolta è Emme Records Label. Il secondo set è affidato a Elisabetta Antonini con il suo trio e l’album Evolution. I brani richiamano suggestioni proprie dell’ambient, del pop, del jazz e della musica sperimentale e si sviluppano in “quadri sonori” ispirati all’impegno politico dell’attivista afrobeat Fela Kuti e a quello ambientalista e sociale del fotografo Sebastiao Salgado, con lo sguardo poetico di scrittori come Buzzati e Bukowski. Sul palco con lei Alessandro Contini (voce ed effetti), Alessandro Gwis (pianoforte ed elettroniche). L’album è prodotto dalla casa discografica Dodicilune.

Lucca Jazz Donna si chiuderà domenica 28 settembre alle 21:15 in San Francesco con la splendida voce di Antonella Ruggiero e il suo “Concerto versatile” con cui propone tutti i suoi più grandi successi, da “Vacanze romane” fino al più recente “Echi d’infinito”, andando a interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Negli ultimi anni Ruggiero ha anche sperimentato la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone d’autore.