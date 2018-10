TartuFesta, la XXVII edizione della festa d’autunno di Montaione

🔈Montaione, in provincia di Firenze, il fine settimana del 27 e 28 Ottobre a Montaione, si celebra la TartuFesta, la manifestazione, giunta alla XXVII edizione, è un appuntamento sempre più importante del panorama autunnale della Valdelsa e non solo.

La TartuFesta è la festa d’autunno che celebra i valori e i saperi di un territorio ricco di eccellenze e produzioni agricole tipiche: dal vino ai formaggi passando per i salumi, l’olio extravergine di oliva, lo zafferano, il miele e soprattutto il tartufo bianco che qui trova il suo ambiente naturale.

“TartuFesta è un format in grado di comunicare i valori dei nostri prodotti e del nostro territorio – dice Paolo Pomponi, sindaco di Montaione – e proprio per questo attrae visitatori e turisti offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. La manifestazione è un mix attento di proposte che spaziano dall’artigianato, al prodotto tipico enogastronomico, dalla cucina all’immancabile Re delle nostre terre, il Tartufo Bianco. A Montaione, eletto da poco ‘uno dei più bei borghi d’Italia’, il buon vivere è una ricerca costante, una scelta attenta che viene perseguita dal pubblico e dal privato, che sinergicamente propongono un’esperienza intensa e appagante per il mercato turistico, il quale, dati alla mano, premia costantemente e ormai da anni Montaione eleggendola a una delle mete privilegiate tra le destinazioni rurali della Toscana”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il sindaco di Montaione Paolo Pomponi ed il vicesindaco Luca Belcari:

INFO: http://www.tartufestamontaione.com/