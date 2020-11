“Suoni nell’etere,100 anni di musica e radio”. Intervista all’autore Simone Fattori

“Suoni nell’etere” analizza lo stretto rapporto che da 100 anni intercorre tra le radio e la musica. Le storie delle emittenti radiofoniche, delle evoluzioni tecnologiche e legislative, delle voci più celebri e delle canzoni. Intervista a Simone Fattori a cura di Giustina Terenzi

“In questo libro sono raccolte le storie delle emittenti radiofoniche, delle evoluzioni tecnologiche e legislative, delle voci più celebri e delle canzoni. Tutto in un immenso caleidoscopio che costituisce l’infinita avventura delle radio e della musica.

Non sappiamo esattamente con quali mezzi tecnici e con quali suoni da diffondere nell'etere, ma certamente in futuro ci sarà ancora una radio, una voce amica e un senso di appartenenza a una comunità che accompagnerà nuove generazioni di fedeli ascoltatori. Suoni nell'etere" (Volo Libero edizioni) è strutturato come delle trasmissioni radiofoniche, con le sigle, i 'blocchi' suddivisi dalle interruzioni pubblicitarie e, naturalmente, la musica. Ogni 'blocco' inizia con un QR Code che indirizza a una specifica playlist di You Tube per accompagnare la lettura del libro".

