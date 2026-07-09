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Gio 9 Lug 2026
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Stop treni a Firenze, ultimo giorno di lavori al ponte al Pino

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo

Ultimo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino.

Ultimo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. La conclusione di questa prima fase di interventi è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio, con la ripresa della regolare circolazione. Una seconda fase di lavori al ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, con analogo stop al passaggio dei treni tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e di Campo di Marte, dividendo di fatto nuovamente l’Italia in due.

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