Firenze. Lavori a ponte al Pino, riaperta in anticipo la passerella pedonale

Si sono concluse le attività legate allo svincolo delle tre sezioni di Ponte al Pino, a Firenze. Il collegamento pedonale, si spiega dal Comune, è stato riaperto, “in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, così da agevolare al massimo la mobilità”.

E’ stata riaperta anche via degli Artisti. Da questa sera, intorno alle 22, tornerà transitabile il percorso via Luca Giordano (da via Buonvicini a via degli Artisti)-via degli Artisti (da piazza Vasari a via Masaccio).

La passerella pedonale e la viabilità saranno nuovamente chiuse in occasione della successiva interruzione della circolazione ferroviaria, prevista a fine mese (dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio), quando verrà montato il nuovo impalcato di Ponte al Pino.

“Siamo riusciti a riaprire la passerella pedonale in anticipo ed è un’ottima notizia perché per pedoni e bici è un passaggio fondamentale per la vita quotidianità delle persone”, commenta l’asssessore alla mobilità Andrea Giorgio.

“Stasera poi sarà riaperta anche via degli Artisti. Sono segnali di attenzione da parte di tutti coloro che sono al lavoro sul Ponte al Pino – aggiunge Giorgio in una nota -. È uno sforzo davvero imponente da parte di Rfi, del Comune, e dei vari soggetti coinvolti per attenuare i disagi a residenti, commercianti e passeggeri”