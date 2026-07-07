Firenze, incendio al Machiavelli-Capponi: palazzo inagibile e maturità sospesa

Fiamme nella notte nello storico istituto. L’intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio, ma i fumi e i danni strutturali costringono alla chiusura dello stabile: stop forzato agli esami di Stato per decine di studenti.

Un risveglio traumatico per il mondo della scuola fiorentina. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, un violento incendio è divampato all’interno dello storico Palazzo Rinuccini, sede del Liceo classico e linguistico Machiavelli-Capponi, nel cuore dell’Oltrarno a Firenze. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici e delle forze dell’ordine, hanno interessato alcuni locali dell’istituto, provocando fumi densi e danni strutturali che hanno spinto le autorità a dichiarare l’immediata inagibilità dell’intero edificio di via Santo Spirito. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati nel cuore della notte, ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente devastando il prezioso patrimonio storico e monumentale del palazzo, ma le conseguenze pratiche sono pesantissime. Il provvedimento di inagibilità ha imposto la chiusura totale delle aule proprio nei giorni cruciali dedicati ai colloqui orali degli esami di Maturità, costringendo la dirigenza scolastica e l’Ufficio scolastico regionale a decretare la sospensione immediata e lo stop forzato di tutte le sessioni d’esame previste per la giornata odierna. La priorità assoluta di queste ore, oltre alla messa in sicurezza definitiva della struttura, è trovare una soluzione logistica d’emergenza. Per decine di studenti e per le commissioni d’esame, bloccati a un passo dal traguardo del diploma, si profila un trasferimento lampo: la presidenza è già al lavoro per ricollocare i seggi della Maturità nei locali di altre succursali o plessi vicini, con l’obiettivo di far ripartire i colloqui già nelle prossime ventiquattro ore e ridurre al minimo i disagi in un momento già emotivamente carico per i ragazzi.