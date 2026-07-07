Firenze. Lavori a ponte al Pino, Funaro ‘Primo bilancio positivo’

“Il sistema ha sostanzialmente retto e la movimentazione dei bus sostitutivi del servizio Av si è svolta senza particolari criticità grazie anche alle scorte della polizia municipale”. È quanto commenta la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito dei lavori al Ponte al Pino.

Funaro, in una nota, ringrazia “tutte le persone impegnate sul campo”, dalla Protezione civile alla polizia municipale e afferma che un “grazie va anche alle cittadine e ai cittadini, che hanno affrontato questa prima giornata con collaborazione e pazienza. Sappiamo bene che un intervento come questo ha un impatto di grande portata sulla nostra città. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione giorno dopo giorno, monitorando tutto il sistema di supporto attivato”. Tra le note positive della giornata, osserva ancora, anche “le navette gratuite messe a disposizione dal Comune di Firenze per i viaggiatori del servizio ferroviario regionale” che “hanno funzionato come previsto, assicurando il collegamento fra la stazione di Campo di Marte e le tramvie T2 in piazza della Libertà e T1 in viale Strozzi e quindi con la stazione Santa Maria Novella da una parte e Careggi dall’altra. Per quanto riguarda la viabilità, abbiamo registrato alcuni rallentamenti nell’area di via Mannelli soprattutto nel tratto precedente a quello chiuso ma non si sono registrate grandi criticità. Si tratta comunque di aspetti che continueremo a monitorare con la massima attenzione”.