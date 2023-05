‘Stonebreakers’, l’appuntamento con Critico per un Giorno

Firenze, ‘Stonebreakers’ è stato il nuovo appuntamento con ‘Critico per un giorno’, l’iniziativa del Controradio Club e del Cinema La Compagnia, in cui socio del Controradio Club ha l’occasione di diventare ‘Critico per un giorno’ andando a vedere gratuitamente un film al Cinema La Compagnia, per poi recensirlo.

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al 63° Festival dei Popoli, dal 10 maggio torna a La Compagnia ‘Stonebreakers’, il documentario che racconta la recente battaglia relativa all’abbattimento delle statue coloniali negli Stati Uniti.

Stati Uniti, 2020: nel mezzo della rivolta Black Lives Matter e dell’elezione presidenziale, scoppia la battaglia sui monumenti storici. Un conflitto culturale che travolge statue di Colombo, confederati e padri fondatori, e mette in discussione il racconto mitico americano. Esplorando un panorama memoriale in trasformazione, ‘Stonebreakers’ interroga il rapporto tra storia e lotta politica in un’America che, mai come oggi, è chiamata fare i conti con il proprio passato.

Alla proiezione di mercoledì 10 maggio erano presenti Valerio Ciriaci, regista già premiato al Festival dei Popoli (“Menzione speciale Miglior Documentario Italiano”, “Premio MyMovies.it dalla parte del Pubblico” e “Premio Imperdibili 2023”) e con il Globo d’Oro per il miglior documentario con If Only I Were That Warrior, il produttore Isaak J. Liptzin e Justin Thompson artista e co-fondatore di Black History Month Florence e di The Recovery Plan. Modera Vittorio Iervese, presidente del Festival dei Popoli.