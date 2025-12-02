Controradio Streaming
ToscanaCronacaStazione Smn: ci saranno più guardie giurate e videosorveglianza
ToscanaCronaca

Stazione Smn: ci saranno più guardie giurate e videosorveglianza

By Domenico Guarino
Treni Stazione Santa Maria Novella

Più sicurezza  alla stazione di Santa Maria Novella. Ci sarà un  potenziamento dei servizi della Polfer e della videosorveglianza all’interno dello scalo ferroviario, anche utilizzando l’intelligenza artificiale predittiva, e aumento delle guardie particolari giurate. Più forze dell’ordine e polizia municipale invece nelle aree limitrofe.

Sono alcuni dei punti del protocollo che riguarda la stazione fiorentina, siglato tra la prefetta Francesca Ferrandino, la sindaca Sara Funaro e Riccardo Barrile del gruppo Fs. Una serie di impegni messi nero su bianco che “consentano di mettere più stabilmente in sicurezza la stazione” “e le sue adiacenze per restituirle alla piena fruibilità delle comunità di riferimento, garantendo una risposta concreta al bisogno di protezione da possibili atti criminali”, si legge nel documento.

La Polfer rafforzerà la vigilanza in stazione soprattutto nelle fasce di maggior afflusso o più sensibili e anche a bordo dei treni, a partire dalle tratte maggiormente a rischio. Fs si impegna a mantenere il controllo degli accessi alla zona binari e degli spazi commerciali, anche con l’impiego di guardie particolari giurate. Inoltre proseguirà il monitoraggio presso la control room, presidiata h24, delle immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza posizionati sia all’interno della stazione che nel parcheggio esterno.

Inoltre, sempre Fs, valuterà la possibilità di integrare i sistemi di videosorveglianza presenti in uno unico, da mettere a disposizione di Polfer e guardie particolari giurate e di implementarli con sistemi di videoanalisi che si avvalgono dell’utilizzo di intelligenza artificiale predittiva. Gli impegni del Comune riguardano la possibilità di aumentare illuminazione e telecamere di videosorveglianza nelle aree limitrofe, anche con l’impiego di fondi ministeriali stanziati per la sicurezza urbana delle Città metropolitane, la fornitura di un supporto adeguato ai soggetti vulnerabili tramite la rete Unità di strada e il controllo h24 dell’accesso al parcheggio sotterraneo, gestito da Firenze Parcheggi, con guardie particolari giurate.

Il protocollo pevede la costituzione di una cabina di regia, presieduta da un dirigente della Prefettura e composta da rappresentanti di forze di polizia, amministrazione comunale e del responsabile del presidio territoriale di Fs Security, che si riunirà con cadenza trimestrale

