Controradio Streaming
Mer 3 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaBaker Hughes, ok sindacati a intesa su piano industriale Italia
ToscanaCronaca

Baker Hughes, ok sindacati a intesa su piano industriale Italia

By Raffaele Palumbo

Sottoscritta dai sindacati confederali del gruppo Baker Hughes-Nuovo Pignone l’ipotesi di accordo sul nuovo piano industriale che andrà ad interessare settemila addetti in Toscana e in altre regioni italiane.

I coordinatori nazionali delle segreterie Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil del gruppo Baker Hughes-Nuovo Pignone hanno sottoscritto ieri l’ipotesi di accordo sul nuovo piano industriale che riguarda oltre 7.000 addetti distribuiti nei sei stabilimenti situati in Toscana, Lombardia, Puglia e Calabria. L’intesa che sarà votata dai lavoratori, si legge in una nota dei sindacati, prevede un piano di investimenti complessivo di 300 milioni di euro in cinque anni e 300 nuove assunzioni. “In un Paese in cui l’assenza di politiche industriali strutturate pesa quotidianamente sulle lavoratrici e sui lavoratori, questa ipotesi di accordo rappresenta un passo significativo per invertire la rotta”, dichiarano i coordinatori nazionali di Fim-Fiom-Uilm del gruppo Baker Hughes-Nuovo Pignone (Flavia Capilli, Daniele Calosi e Vincenzo Renda), lodando “un modello di relazioni industriali che difende l’industria, tutela il lavoro e crea prospettive di crescita sostenibile”. Per i sindacati “questo accordo non è un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso che dovrà essere monitorato costantemente, affinché gli impegni assunti si traducano in interventi reali e concreti sui territori e nei siti produttivi”.

Articolo precedente
Farmacista ‘aggredita’ a Firenze dopo rifiuto rimborso
Articolo successivo
Stazione Smn: ci saranno più guardie giurate e videosorveglianza

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31000Cronaca18597Politica4168Cultura & Spettacolo3836Diritti2618Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI