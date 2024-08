Speciale Hit List: la playlist di ferragosto!

La redazione musicale di Controradio non si ferma neanche con il solleone. Approfittando delle uscite discografiche di questi ultimi giorni vi propone una serie di brani che potranno accompagnare il vostro lungo ponte ferragostano. Buon Ascolto!

The Silver Lines, Nice Biscuit, King Gizzard & The Lizard Wizard, The Smashing Pumpkins, Jack White, X, The Treasures of Mexico, Bill Wyman, Milton Nascimento & Esperanza Spalding, Leon Bridges, Childish Gambino, Glass Beams, Crows, Quivers, Karate, MJ Lenderman, Meshell Ndegeocello, Charlie Hilton, The Offspring, Tom Morello, sono solo alcuni degli artisti che hanno scelto di publicare i loro lavori proprio in questi giorni, eccovi qualche anteprima.