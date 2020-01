Sparatoria a Grosseto: arrestato l’uomo rimasto ferito

E’ stato arrestato ieri pomeriggio dalla squadra mobile di Grosseto, dopo essere stato dimesso dall’ospedale Le Scotte di Siena, Talla Diop Mor, il 40enne rimasto ferito il 23 dicembre nel capoluogo maremmano in occasione dell’omicidio di un altro uomo nato nel 1986.

Gli agenti della polizia di Grosseto hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip su richiesta della procura. Il provvedimento è stato emesso in quanto, allo stato delle indagini, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato in merito alla rapina di cocaina effettuata ai danni dell’autore dell’omicidio, il deejay di origine dominicana Bernard Genao Edikson.

Il 40enne si trova ora nel carcere di Grosseto.

La vicenda: tutto è accaduto in via della Pace, vicino al centro del capoluogo maremmano, nella tarda serata del 23 dicembre scorso. Da quanto emerse, quella notte le due vittime si sarebbero presentate sotto casa dell’uomo che ha poi sparato, con una pistola. In particolare, i due, arrivati in auto, sarebbero scesi e poi, dopo aver suonato alla porta, rimontati a bordo della vettura come per aspettare l’uomo. Quest’ultimo uscito di casa, si sarebbe avvicinato all’auto e avrebbe sparato, colpendone uno alla spalla e al torace e l’altro alla testa. Quest’ultimo era alla guida della macchina e avrebbe anche cercato di allontanarsi con la vettura finendo però contro un’auto in sosta.