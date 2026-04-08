Spalletta Acciuaiuoli, Giani: “Nostro intervento rigoroso, il bianco diventerà beige con le piene’

“Noi abbiamo fatto un intervento di assoluto, rigoroso ripristino: chi si è opposto con tanto vigore, come questi esteti del No, probabilmente prima non aveva mai guardato l’Arno e questa spalletta”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parlando ai giornalisti delle polemiche sull’esito della manutenzione del muro in riva destra d’Arno a Firenze, in lungarno Acciaiuoli

Giani ha mostrato una foto del 2008 del tratto di fiume in questione, con la spalletta intonacata. “Poi si può ragionare – ha osservato – sul fatto che, al di là di quello che era, noi avremmo dovuto rifare diversamente la spalletta: però noi nel fare un intervento di natura idraulica, lo dico appunto agli esteti del No, abbiamo semplicemente svolto la funzione del ripristino e il ripristino prevede l’intonaco”.

Riguardo al colore bianco, ha detto Giani ai cronisti, “vi invito a rivedere, perché è stato tutto monitorato, dopo qualche piena che lì vedrà passare l’acqua: vi renderete conto che quello che oggi è bianco diventerà sempre più beige. Conseguentemente, se si tratta di vedere un colore diverso, direi che la verifica la dobbiamo fare dopo un anno o due”. Peraltro i colori, ha concluso il governatore, “li abbiamo concordati” con la Soprintendenza.