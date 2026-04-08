www.controradio.it Firenze, è scontro per l'intonaco sulle nuove spallette in lungarno Acciaiuoli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

E’ polemiche per le nuove spallette anti alluvione realizzati dalla Regione sul lungarno Acciaiuoli a Firenze. Il ripristino dell’intonaco bianco fa scatenare le opposizioni, mentre per l’Autorità di bacino dell’Arno i lavori sarebbero tutti sbagliati.

La buona notizia è che le spallette anti piena ci sono e quella parte di lungarni dovrebbe essere ora in sicurezza. Siamo a Firenze e siamo in lungarno Acciaiuoli e qui i lavori, da un punto di vista estetico, generano però polemiche. E’ quella che potremmo definire la sindrome del Cubo nero. E così le opposizioni al governo cittadino di scatenano. Pietra dello scandalo il ripristino dell’intonaco bianco sulle nuove spallette. In breve si tratterebbe di una cosa poco bella, ma che a ben guardare sarebbe niente di più e niente di meno di quanto c’era prima. Addirittura dall’inizio degli anni ’70, ovvero dopo i lavori post alluvione del ’66. Ora però la parte bassa dell’argine è stata ripulita e questo fa spiccare tanto di più la differenza con la parte in mattoni. Nel vicino lungarno Corsini c’è una situazione simile. Si poteva fare meglio? Senz’altro. Da una parte dunque si muove l’Autorità di bacino che con Gaia Checcucci parla di lavori tutti sbagliati, di Arno ancora a rischio e delle opere a monte ancora ferme, costate 16 milioni e rimaste a metà. Dall’altra parte c’è l’opposizione in Palazzo Vecchio che evoca le brutture della città – appunto – del Cubo nero, e parla di un “ulteriore sfregio al centro storico”. Ci pensa il Presidente della Regione Eugenio Giani a smorzare le polemiche: “sono pronto al confronto – ha detto – potremmo aprire un tavolo con Autorità di bacino, Palazzo Vecchio e Soprintendenza e prendere una decisione comune”. Nel frattempo le limacciose acque dell’Arno avranno già cambiato tonalità al bianco crema delle spallette che torneranno come erano prima. Nell’attesa della prossima polemica.