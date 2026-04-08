Speciale Spazi culturali
Il futuro e il tendone di Instabile – ritirato l’ordine di smontaggio: confermata la legittimità dello Chapiteau, ne parliamo con Natalia Bavar, socia fondatrice di InStabile Culture in Movimento.
E Lumen? il progetto di rigenerazione urbana basato sull’offerta culturale che sorge vicino al Parco del Mensola e attivo dall’estate 2021, ha presentato il bilancio 2025 con un evento aperto a tutta la cittadinanza, investimenti e incassi sono incrementati di oltre il 70% rispetto all’anno precedente.
Ai nostri microfoni Alessandro Bezzi, segretario APS Icché Ci Vah Ci Vole che gestisce lo spazio pubblico dato in concessione dal Comune.
Dillo a Controradio – puntata 8 aprile 2026
Speciale Spazi culturali