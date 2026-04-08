www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 8 aprile 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:18:39 Share Share Link Embed

Speciale Spazi culturali

Il futuro e il tendone di Instabile – ritirato l’ordine di smontaggio: confermata la legittimità dello Chapiteau, ne parliamo con Natalia Bavar, socia fondatrice di InStabile Culture in Movimento.

E Lumen? il progetto di rigenerazione urbana basato sull’offerta culturale che sorge vicino al Parco del Mensola e attivo dall’estate 2021, ha presentato il bilancio 2025 con un evento aperto a tutta la cittadinanza, investimenti e incassi sono incrementati di oltre il 70% rispetto all’anno precedente.

Ai nostri microfoni Alessandro Bezzi, segretario APS Icché Ci Vah Ci Vole che gestisce lo spazio pubblico dato in concessione dal Comune.