Aule per Ramadan al Sassetti Peruzzi, Valditara: “nessun abuso, si tratta di autonomia organizzativa”

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, durante il question time alla Camera, rispondendo ad una interrogazione sulle iniziative per scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa negli istituti scolastici.

L’episodio aveva fatto moto discutere: la scuola Sassetti-Peruzzi di Firenze aveva infatti deciso dedicare un’aula agli studenti islamici per pregare durante l’orario delle lezioni. Oggi la precisazione in Parlamento del ministro Valditara che parla di azione dettata dalla volontà di assicurare il diritto allo studio.

“In relazione alle polemiche emerse negli ultimi giorni riguardo alla gestione del periodo di Ramadan in un Istituto di Firenze, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana si è immediatamente attivato, chiedendo chiarimenti all’istituzione scolastica interessata. Il dirigente scolastico ha spiegato che la decisione assunta non risponde ad alcuna impostazione ideologica o politica ma si colloca nell’ambito dell’autonomia organizzativa”.

“Alcuni studenti, ha dichiarato il dirigente, hanno chiesto di poter pregare all’interno della scuola, durante la pausa didattica, per non essere costretti ad assentarsi e a perdere diversi giorni di lezione. La scuola ha quindi dichiarato – ha spiegato il ministro – di aver concesso uno spazio inutilizzato, al solo fine di assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito. Stante questo chiarimento, non vi sono dunque i presupposti giuridici per un intervento ulteriore degli organi ministeriali e del ministro sul caso in questione”.

“È mia ferma intenzione, dimostrata in più occasioni, vigilare affinché – ha sottolineato Valditara – la scuola rimanga sempre un luogo dove si insegni lo spirito critico, nel pluralismo delle idee, nel rispetto della diversità delle opinioni, senza ricorrere mai a forme di indottrinamento o di propaganda. Chiunque contravvenisse a questa impostazione, fondata sulla nostra Costituzione, sarà, secondo quanto prevede l’ordinamento, oggetto di procedimenti disciplinari”