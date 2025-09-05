Sorpresi con 41 chili di droga, 2 arrestati a Firenze

Sequestrati 41 chilogrammi di hashish, 1,7 chili di marijuana, 150 grammi di cocaina e 650 pasticche di ecstasy e due arresti. E’ il bilancio di un’operazione dei carabinieri del Nucleo operativo di Firenze, nel quartiere Isolotto, alla periferia del capoluogo toscano. Due persone, un cittadino marocchino e un italiano, milanese, sono state arrestate con l’accusa di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La droga, destinata alla piazza di spaccio fiorentina, avrebbe fruttato circa 90.000 euro.

I militari, secondo quanto ricostruito, avevano notato i movimenti sospetti del maghrebino a bordo di un motociclo in viale Nenni e hanno quindi deciso di seguirlo. Quando hanno visto l’uomo che prelevava una busta da un’altra persona e ripartire ad alta velocità, lo hanno inseguito e fermato. Il nordafricano ha tentato di fuggire e gettare lontano da sé la borsa presa poco prima ma è stato bloccato. Nella busta sono stati rinvenuti 10 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da un etto l’una. I militari hanno raggiunto il milanese che aveva poco prima consegnato lo stupefacente e lo hanno perquisito. Poi i controlli sono stati estesi alla sua abitazione dove i militari hanno scoperto altri 31 kg di hashish, 1,7 di marijuana, 150 grammi di cocaina e 650 pasticche di ecstasy, insieme a tre telefoni cellulari nonché materiale per confezionare le dosi, come macchine per il sottovuoto e buste varie.