Sono Prolex & Zac Blue i vincitori della 37^ edizione, al 2° posto Zoe

Sono i Prolex & Zac Blue da Lucca i vincitori del Rock Contest 2025. Si è chiusa così la 37^ edizione del Rock Contest con il tutto esaurito al Tenax e una rinnovata determinazione nel continuare a sostenere e valorizzare artisti emergenti e nuove promesse. Una finale caratterizzata da proposte sonore variegate, contemporanee e dal respiro decisamente internazionale e che ha visto una presenza femminile significativa tra i finalisti.

Sul palco, oltre ai vincitori Prolex & Zac Blue, sperimentatori dal mood inquieto, generazionale e ferocemente emotivo che si muovono tra spoken word, hip hop, noise e improvvisazione, anche Zoe con il suo pop elettronico sentimentale in italiano, vulnerabile e romantico, che racconta l’amore tra automazione emotiva e tenerezza consapevole, uva con il suo indie rock emotivo e stratificato, scuro ma dinamico, nato da un’esplorazione interiore intensa e quasi rituale, poi l’elettronica ibrida tra pop, R&B, la trap sperimentale e atmosfere rituali e sensoriali di RXNN, i Fry Days con il loro garage oscuro e psichedelico tra stoner e punk dal suono ruvido e viscerale e il dream pop e jingle pop in italiano intimo e delicato di Succinto.

A stilare la classifica una giuria di esperti che quest’anno hanno collaborato con il Contest composta da musicisti, discografici, addetti ai lavori, critici musicali e i direttori artistici di molti festival, oltre al pubblico da casa. Tra i tanti, Piero Pelù, Emma Nolde, Whitemary, Max Collini, Bandabardò, Antonio Aiazzi (Litfiba/Arte Residente), Giorgia Rossi Monti e Filippo Santinii (Manitoba), Mauro Ragnini e Simone Rossi (Audioglobe), Leonardo Cianfanelli (Lungarno/A Buzz Supreme), Giuseppe Barone, Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso, Pierluigi Fantozzi e Valentina Tontoli (Controradio), Costanza Baldini (InToscana), Irene Bavecchi (Fiore sul Vilvano/Laciati Fiorire Festival), Robert Bardi (Santa Valvola), Marina Barberi (La Prima Estate), Leonardo Gambassi (Carosello Records), Rufus (Quindi Records), Luca Lando (Annibale Records), Francesca Simontacchi (Annibale Booking), Tiziano Parente (Dischi Uappissimi), Luca Del Muratore (Locusta Booking), Francesco Proto (Spinnit), Lo-Fi Le Fusa (Vincitori Rock Contest 20024), Jacopo Cardinali (Riverock), Martina Agnoletti (Novaradio), Andrea Ciacchini (SAM Recording Studio), Dario Bracaloni (RC Waves), Andrea Dellapiana (Artico Festival), Francesco Peruzzi (Fans Out Festival), David Martinelli (WØM Festival), Teo Filippo Cremonini (Rockit/Collettivo HMCF), Davide Banchini (Let’s Festival), Samuele Cangi e Tommaso Giuliani (Blue Moon Studio), Erica Verdecchia (Le Rane), Federico Burgio (All Things Live).

A condurre la serata Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso e Pierluigi Megahertz, noti conduttori di Controradio.

Il Mago del Gelato, apprezzato progetto milanese che fonde afrobeat, jazz e funk con una leggerezza contagiosa, ha scaldato il pubblico della finale del Rock Contest presentando il suo primo travolgente disco Chi È Nicola Felpieri?. Non è stato solo un semplice live ma un rito collettivo e festoso in cui incontrarsi, conoscersi e scatenarsi, che ha sciolto i cuori e i corpi di chi ha partecipato e ha potuto così entrare in una dimensione incandescente e magica per uno scambio reciproco continuo di energie.

I PREMI ASSEGNATI

Oltre 15.000 euro il valore complessivo dei premi assegnati, come sempre votati alla crescita e allo sviluppo professionale dei musicisti in gara.

I Prolex & Zac Blue, primi classificati, avranno a disposizione 3.000 euro da investire in un progetto artistico, Zoe, seconda classificata, potrà usufruire di 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia.

Oltre a questi, una serie di premi tematici ha invece attinto all’intera rosa dei 30 selezionati per l’edizione 2025.

Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì

La canzone premiata è Darwin di Elemento Umano cantautore e musicista della provincia di Pistoia che racconta sé stesso con una dialettica che unisce melodie intime a parti rappate dirette ed esplicite, in un contesto musicale analogico, nostalgico e iper-contaminato.

Questa la motivazione: «Lo smarrimento nel vivere i falsi miti di una società frenetica e piena di insidie. La presa di coscienza che la nostra evoluzione è rallentare e recuperare il passato per non perdersi definitivamente. Da lì parte la rinascita. Con Darwin».

Il premio, arrivato alla 9^ edizione (del valore di 2.000 euro), viene assegnato al brano che meglio è riuscito ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile contemporanea e consiste nella produzione e nella registrazione di 2 brani in uno studio professionale, con la consulenza da parte di un produttore artistico.

È un riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Premio Enrico Greppi “Erriquez”

Il riconoscimento è stato assegnato al brano Bilel di Lumen (Silvia Demita), cantautrice istintiva e dall’intenso spirito vitale che mescola folk d’avanguardia ed elettronica e si muove in una via di mezzo tra il sogno e la corporeità con questa motivazione: «Migrare come unica possibilità di vita, portato da un’onda che non sai mai cosa ti riserva. Alla ricerca di un nuovo posto da chiamare Casa, tra insicurezze e desideri, la nostra vita dipende dal posto in cui siamo nati».

Il premio, giunto alla 5^ edizione (del valore di 2.000 euro), consiste in 3 giornate di studio di registrazione professionale o, in alternativa, nella produzione di un videoclip musicale ed è indetto dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò, ed è andato al testo che si è distinto maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Premio Ernesto De Pascale

La canzone premiata è Navigatore nella notte di Selli, progetto cantautorale di Selene Greco, torinese, che attraverso la musica esprime emozioni e fragilità contrastanti con un mondo razionale e calcolatore e le cui canzoni condividono emozioni difficili da accettare trasformando la vulnerabilità in forza e libertà.

Il premio viene assegnato alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues ed è dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio, la registrazione professionale del brano vincitore presso il Sam Recording Studio.

Premio Best Live Experience

Assegnato ai Fry Days da Arte Residente (azienda che trasforma teatri e cinema in disuso in spazi per residenze artistiche, specialmente nel settore musicale, offrendo agli artisti un luogo dove creare, provare, registrare e preparare tour) consiste in 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia (ne hanno usufruito, fra i tanti, Andrea Appino, Gianni Maroccolo, Edda, etc), con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba).

Tutte le foto e i momenti salienti della serata sono online sul sito www.rockcontest.it e sui profili social del contest e di Controradio.

Il ROCK CONTEST è organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana in collaborazione con Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, il contributo di Comune di Firenze e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Main Sponsor del concorso è B&C Speakers, sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, Blue Moon Recording Studio e Arte Residente.

È considerato il contest più importante e riconosciuto in Italia, e anche il più longevo: sin dal 1984 un vero e proprio punto di riferimento che da sempre favorisce la sperimentazione e anticipa gusti e tendenze. Il Rock Contest, organizzato dallo staff di Controradio con la direzione artistica di Giuseppe Barone, valorizza ogni anno le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e ponendo l’attenzione sulla musica suonata dal vivo, l’unico vero ed insostituibile elemento di socializzazione, fruizione e condivisione della musica e dell’arte.

Ricordiamo che, negli anni, hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in formato ‘alternative’ (con i Goppions), Enrico “Erriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Stefano Bollani, Roy Paci (con i Q­Beta), i Dirotta su Cuba, Marco Parente, etc.

Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.