Pisa, per 15 anni picchia e insulta la moglie: 54enne allontanato da casa

Vittima una donna marocchina: ingiurie, percosse, morsi e offese razziste. Dopo l’ennesima denuncia il gip dispone il divieto di avvicinamento.

Per quindici anni avrebbe reso la vita della moglie un inferno, tra botte, insulti e minacce, fino al provvedimento del giudice. Un uomo di 54 anni è stato allontanato dall’abitazione familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, su disposizione del gip di Pisa al termine di un’indagine della squadra mobile, che lo ha indagato per maltrattamenti in famiglia. La coppia era sposata da circa vent’anni, ma dal 2010, ha raccontato la donna agli inquirenti, la convivenza era diventata intollerabile a causa di un comportamento sempre più aggressivo. Gli investigatori della sezione specializzata in violenza di genere hanno ricostruito «un allarmante quadro di sistematiche violenze fisiche, verbali e psicologiche», fatto di ingiurie, percosse, schiaffi, morsi e perfino offese a sfondo razziale. La vittima, di origine marocchina, aveva provato più volte ad allontanarsi dal marito italiano, salvo poi tornare sui suoi passi, anche dopo aver avviato le pratiche di separazione. In quella fase aveva già presentato una denuncia che aveva portato a un primo allontanamento cautelare, poi decaduto per il ritiro della querela. Nelle scorse settimane l’escalation di violenza ha spinto la donna a rivolgersi nuovamente alla polizia. In pochi giorni la squadra mobile ha raccolto un quadro indiziario ritenuto sufficiente dal gip per applicare la nuova misura cautelare di allontanamento e divieto di avvicinamento, a tutela della vittima. Il caso viene ora seguito dalla rete istituzionale di contrasto alla violenza di genere, cui la questura invita a rivolgersi tutte le donne che subiscono maltrattamenti, anche quando la violenza si consuma tra le mura domestiche.