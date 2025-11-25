Voci contro la violenza 

Lo Speciale di Controradio in collaborazione con il Comune di Firenze nell’ambito del Festival dei Diritti.
con Chiara Brilli e Raffaele Palumbo
in studio l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, Isabella Mancini (Presidente Nosotras Capofila ATS Do.Mo per Casa delle Donne), Cristina Arba ( Sportello Donna Chiama Donna CGIL – workshop con Informadonna),Katiuscia Favilli per Cat e Fosca,Susanna e Nadia (Italia Hello)
in collegamento: Sara Funaro Sindaca di Firenze,Elena Baragli Presidente Artemisia, Salvina di Gangi Presidente Ass. Donne ganze e Giovanni Micoli de La Stanza dell’attore.