Voci contro la violenza 

    Lo Speciale di Controradio in collaborazione con il Comune di Firenze nell’ambito del Festival dei Diritti.

    con Chiara Brilli e Raffaele Palumbo

    in studio l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, Isabella Mancini (Presidente Nosotras Capofila ATS Do.Mo per Casa delle Donne), Cristina Arba ( Sportello Donna Chiama Donna CGIL – workshop con Informadonna),Katiuscia Favilli per Cat e Fosca,Susanna e Nadia (Italia Hello)

    in collegamento:  Sara Funaro Sindaca di Firenze,Elena Baragli Presidente Artemisia, Salvina di Gangi Presidente Ass. Donne ganze e Giovanni Micoli de La  Stanza dell’attore.