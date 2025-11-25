www.controradio.it Toscana: il maltempo concede una tregua Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:50 Share Share Link Embed

Non ci sono criticità lungo i fiumi, livelli idrometrici in diminuzione”. Sono queste le parole con cui a metà mattinata il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aggiornava in relazione al maltempo che ha colpito il territorio toscano tra il pomeriggio di ieri e stanotte.

“Ombrone pistoiese al primo livello a Poggio a Caiano in calo, Bisenzio al primo livello a San Piero a Ponti in calo, Pescia al primo livello a Collodi, Ozzeri al primo livello a Lucca in calo Pesa a Barberino Tavarnelle al primo livello, Serchio all’interno dei livelli di riferimento a Lucca e Vecchiano con transito colmo di piena in corso a Vecchiano senza criticità, Stella a Quarrata e Ombrone a Pistoia all’interno dei livelli di riferimento, nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno”.

Le precipitazioni più intense si sono registrate nel Pisano, e nel pratese. Oltre 158 mm di pioggia sono caduti a San Giuliano Terme nelle 24 ore. Ieri lo ricordiamo era scattato il codice arancione fino alle 9 di oggi per il nord ovest della regione. Allerta che ha portato il Comune di Livorno a far slittare alle 10 l’inizio delle lezioni nelle scuole, aperte dunque stamani anche se più tardi. Chiuse invece le scuole a Prato. Tra le province che hanno registrato intense precipitazioni anche quelle di Lucca e di Pistoia.

Intanto stamani a Poggio a Caiano riaperta al traffico via Lombarda, chiusa dalla Provincia di Prato ieri dalle 20, a titolo preventivo nel tratto sul torrente Calcinaia lungo la Sp 9 al confine col comune di Carmignano, a causa dell’andamento dei livelli idrometrici dei fiumi. Tra questi l’Ombrone, segnala su Fb il Comune di Poggio a Caiano, alle 7,15 di oggi a ponte all’Asse era a 4,44 metri, in calo: “Sta per scendere sotto il primo livello di guardia”.