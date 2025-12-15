Pallavolo, Scandicci campione del mondo: «Una gioia immensa per la città»﻿

La Savino Del Bene Volley trionfa al Mondiale per Club femminile alla prima partecipazione. La sindaca Sereni: «Scandicci nella storia della pallavolo mondiale»; Saccardi propone il Gonfalone d’argento .

È festa grande a Scandicci per la vittoria mondiale della Savino Del Bene Volley, che ha conquistato per la prima volta nella sua storia il titolo di campione del mondo per club nella pallavolo femminile. «Grande orgoglio e immensa gioia per questo splendido risultato che ha portato Scandicci nella storia della pallavolo mondiale», ha dichiarato la sindaca Claudia Sereni, sottolineando come il successo sia «una vittoria cresciuta nel tempo insieme alla società, alla città e ai suoi tifosi, che hanno sempre creduto in questo gruppo di atlete, nello staff e nel gruppo dirigente». «Scandicci vi aspetta a braccia aperte per questa festa mondiale!», ha aggiunto rivolgendosi alla squadra. Alla prima, storica partecipazione al Mondiale per Club, la squadra guidata dalla Savino Del Bene ha centrato il massimo traguardo possibile, regalando alla città metropolitana di Firenze e a tutta la Toscana una pagina memorabile di sport. «Una giornata memorabile per lo sport toscano, per Scandicci e per tutta Italia», ha commentato la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, annunciando che proporrà ufficialmente all’Assemblea toscana il conferimento del Gonfalone d’argento alle campionesse del mondo. «La Savino Del Bene Volley ha conquistato il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia, e lo ha fatto alla sua primissima partecipazione», ha ricordato Saccardi, definendo il trionfo «un risultato che conferma non solo il talento, ma anche il cuore, la determinazione e il lavoro di squadra che hanno contraddistinto ogni singolo scambio». Nei prossimi giorni il Comune di Scandicci e la Regione Toscana definiranno le modalità della festa ufficiale per celebrare atlete, staff tecnico e dirigenza davanti ai tifosi.