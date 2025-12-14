Controradio Streaming
Dom 14 Dic 2025
Fiorentina in silenzio stampa, club valuta decisioni
ToscanaCronacaSport

Fiorentina in silenzio stampa, club valuta decisioni

By Redazione

Dopo l’ennesima sconfitta in campionato questa volta al Franchi contro l’Hellas Verona per 1-2 (dove non ha ancora mai vinto una partita) la Fiorentina ha comunicato di essere in silenzio stampa e che eventuali decisioni che saranno prese saranno comunicate questa sera o nei prossimi giorni.

A rischio potrebbe esserci anche la posizione dell’allenatore Paolo Vanoli (subentrato in stagione all’esonerato Stefano Pioli) ma non solo. Anche oggi, al termine della partita, contestazione dei tifosi viola ai giocatori mentre la Curva Fiesole al triplice fischio finale si era già svuotata.

Questa era una partita che la Fiorentina doveva far sua per dare continuità al successo ottenuto giovedì in Conference League sulla Dinamo Kiev e soprattutto provare a rilanciarsi in campionato. Così non è stato.

