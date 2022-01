Sollicciano: sindacato Osapp denuncia nuova aggressione ad agente

Sollicciano: nuova aggressione ieri a un agente penitenziario nel carcere di Firenze. Lo rende noto, Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale Osapp.

L’aggressione, spiega Proietti Consalvi in una nota, è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17. Protagonista un detenuto di origine Italiana che non voleva che venisse chiusa la camera della sua cella. Altri detenuti presenti in quel momento sono intervenuti per fermare l’aggressione.

L’agente ha riportato quattro giorni di prognosi. Per Proietti Consalvi “ormai le aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari, verbali e fisiche, gravi o meno, sono diventate quotidiane nell’istituto fiorentino, e non si vedono soluzioni all’orizzonte, probabilmente anche per una chiara ed evidente assenza dell’amministrazione penitenziaria, soprattutto centrale.

Il personale di polizia penitenziaria, anche grazie alla carenza di organico, deve svolgere il proprio lavoro coprendo più posti di servizio, mettendo a rischio la propria incolumità”.