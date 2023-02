Sogei, server pubblici ‘down’, in Toscana problemi prenotazioni mediche

Firenze, rallentamenti o stop sui server pubblici per servizi sanitari o fiscali segnalati oggi da diverse regioni e singoli cittadini sono in fase di soluzione. Lo spiega Sogei, la società pubblica di informatica del Tesoro.

“Nessun dato o informazione – rassicura Sogei – è andato perso. In Toscana ad esempio si segnalano problemi da stamani per le prenotazioni di esami ed anche per l’emissione delle ricette elettroniche da parte dei medici”.

Alle due di stanotte si sono bloccati, per un guasto, i server nazionali di Sogei che gestiscono le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi. Segnalazioni arrivano nel frattempo anche dall’Umbria mentre alcuni cittadini hanno segnalato uno stop temporaneo dei servizi dell’Ageniza delle Entrate i cui sistemi sono gestiti sempre da Sogei.

Sogei già in mattinata spiegava: “a seguito del protrarsi di attività connesse ad interventi notturni, alcuni servizi sono temporaneamente indisponibili. Sono attualmente in fase di completamento le attività di ripristino di tutti i servizi erogati. Si comunica, inoltre, che non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni. Ci scusiamo con gli utenti e con le Amministrazioni Clienti per gli eventuali disagi arrecati”.