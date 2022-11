Social Forum, il dibattito della Cgil sul “Sentiero Interrotto” alla Fortezza da Basso

“Il sentiero interrotto”, un dibattito organizzato oggi a Firenze dalla Cgil sul ventennale del Social Forum con i protagonisti di allora a confronto con voci autorevoli di oggi (ospiti – tra gli altri, in un dibattito multimediale – Sergio Cofferati, Achille Serra, Sara Nocentini, Stefania Ippoliti, Ivan Pedretti, Mons. Paglia). Dalida Angelini: “Se quel sentiero è stato interrotto, su quei princìpi e quei valori ora, insieme, dobbiamo trovarne uno nuovo”

E’ andata in scena oggi a Firenze in Fortezza davanti ad un nutrito pubblico l’iniziativa “Il sentiero interrotto”, organizzato in occasione del ventennale del Social Forum da Cgil Toscana, Spi Cgil Toscana, Cgil Firenze e Spi Cgil Firenze. Sono intervenuti, tra i vari ospiti in presenza, da remoto o registrati, l’allora prefetto Achille Serra, Sergio Cofferati, Stefania Ippoliti, Sara Nocentini, Achille Passoni, monsignor Vincenzo Paglia.

L’obiettivo, come ha spiegato la segretaria generale di Cgil Toscana Dalida Angelini, era “ricordare il Social Forum di Firenze, considerare la speranza contenuta in quei passi, riflettere sulle prospettive che si aprono e che tornano negli scenari di oggi, la necessità di dar loro un progetto è l’oggetto e il motivo di queste nostre iniziative”.

“I temi sollevati 20 anni fa – ha proseguito – sono in gran parte quelli di oggi, in questi anni sono mancate le risposte. Se quel sentiero è stato interrotto, ora, insieme, dobbiamo trovarne di nuovi, sempre su quei princìpi e quei valori: pace, lavoro, giustizia sociale, ambiente, diritti. Serve un nuovo progetto comune, condiviso, dove vari soggetti e varie forze pur nelle proprie diversità sappiano camminare insieme, in un movimento che voglia cambiare le cose dal basso. Bisogna ridare speranza, sopratutto ai giovani. C’è da provarci”.

Tra i presenti anche l’ex prefetto di Firenze Achille Serra, che ha ricordato alcuni aneddoti con Oriana Fallaci e la mediazione che portò all’intervento dei portuali di Livorno all’interno dei cortei in seguito alla speciale richiesta di non vedere in giro tra i manifestanti esponenti delle forze dell’ordine in divisa.

Un’altra iniziativa di Cgil e Spi Firenze-Toscana per il ventennale del Social Forum fiorentino è in programma venerdì 11 novembre a Firenze (Camera del lavoro Borgo Greci 3, Salone Di Vittorio). Titolo: “Le crisi dell’Europa: i nodi da sciogliere insieme”.