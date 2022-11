“E tu come stai?”: il doc sui lavoratori della GKN

“E tu come stai?”: i lavoratori della GKN di Campi Bisenzio (Firenze) protagonisti al 63° Festival dei Popoli. Giovedì 10 novembre, il documentario di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori in sala alle 21.30 alla Compagnia di Firenze

I destini di 500 operai e delle loro famiglie, la battaglia per il lavoro di oggi e di domani della GKN di Campi Bisenzio, uno striscione rosso con scritto “Insorgiamo”: arriva al 63esimo Festival dei Popoli la prima assoluta di “E tu come stai?”, documentario di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori, un viaggio indietro al luglio 2021, quando sono arrivati i licenziamenti ed è iniziata la mobilitazione dei lavoratori.

La storia dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio ha raccolto attenzioni e solidarietà in tutta Italia e superato gli argini di settore, diventano racconto e azione per molte realtà lavorative e per chi vede il proprio futuro in bilico. Il 9 luglio 2021 la GKN Driveline Firenze (la sede di Campi Bisenzio) chiude: nessun preavviso, nessuna crisi, solo una delocalizzazione a fini speculativi. La reazione dei circa 500 operai non si fa attendere: dietro al motto partigiano “Insorgiamo”, occupano lo stabilimento e avviano una mobilitazione che si intreccia con altre lotte del Paese. Dimostreranno che prendersi cura di un orizzonte comune è anche il primo passo per la cura di sé. Inserito nella categoria Doc Highlights, per la prima italiana di “E tu come stai?”, con i registi Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori, in sala ad incontrare il pubblico anche i rappresentanti del Collettivo di fabbrica, i Lavoratori Gkn Firenze.

Festival dei Popoli | info@festivaldeipopoli.org. Abbonamenti: 50 euro abbonamento completo, 35 ridotto; 10 euro giornaliero (7 ridotto). Biglietti: pomeriggio 7 euro (5 ridotto); serale 7 euro (5 ridotto).