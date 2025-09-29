Controradio Streaming
Soccorso ai migranti, Humanity One in arrivo domani al porto di Carrara
Soccorso ai migranti, Humanity One in arrivo domani al porto di Carrara

By Viola Giacalone
Domani alle 10 attraccherà alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara la Humanity One, nave della ong Sos Humanity con a bordo 29 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale.

Sale così a 20, spiega il Comune, il numero degli sbarchi di migranti nel porto carrarese, sei quelli finora nel 2025, per un totale di 2.269 persone accolte. Anche in questa occasione le operazioni saranno coordinate dalla Prefettura di Massa Carrara secondo una prassi ormai consolidata.

I migranti una volta sbarcati saranno accompagnati al padiglione C di Imm-CarraraFiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento quindi partiranno per strutture di accoglienza. Per la Humanity One questa sarà la terza volta a Carrara da quando quello apuano è stato dichiarato porto sicuro.

