Auto in fiamme in galleria dell’A1, 4 chilometri di coda verso Firenze

Il tratto interessato è stato riaperto poco dopo le 14. I chilometri di coda sono almeno quattro, in diminuzione. A chi è in viaggio sulla A1 verso Firenze si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica.

Un’auto ha preso fuoco nella galleria Sparvo all’altezza del chilometro 14+600 provocando, poco dopo le 13 sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio A1/A1 Direttissima e Badia in direzione Firenze. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Nel tratto ci sono almeno quattro chilometri di coda, in aumento. A chi è in viaggio sulla A1 verso Firenze si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica.

