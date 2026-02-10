Controradio Streaming
Mar 10 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaSindaco Calenzano, 'siamo comunità solidale, parole consigliera Fdi inaccettabili'
ToscanaCronaca

Sindaco Calenzano, ‘siamo comunità solidale, parole consigliera Fdi inaccettabili’

By Redazione
Giuseppe Carovani, calenzano

“Dispiace che dopo tutte le iniziative messe in campo dal Comune di Calenzano di solidarietà nei confronti del popolo palestinese, il nostro territorio salga alla ribalta delle cronache nazionali proprio per delle dichiarazioni inaccettabili di una consigliera comunale sul patto di amicizia con Jenin in Cisgiordania”. Così in una nota il sindaco di Calenzano (Firenze) Giuseppe Carovani, in merito alle notizie di stampa su quanto dichiarato dalla consigliere di Fdi Monica Castro nel corso dell’assemblea comunale del 29 gennaio scorso sulla proposta di un patto di amicizia con la città di Jenin.

“Non solo le parole della consigliera, da cui prendiamo le distanze, non rappresentano il sentire dell’Amministrazione comunale di Calenzano, come ha sottolineato durante il Consiglio l’assessore alla pace e alla cooperazione Marco Bonaiuti, ma nemmeno della nostra comunità, da sempre solidale e accogliente – spiega il sindaco -. Il patto di amicizia con Jenin, proposto in Consiglio comunale come una mozione dal gruppo consiliare di maggioranza, è una delle iniziative intraprese proprio per tenere alta l’attenzione sulla tragedia che si sta consumando in Palestina. Ricordo l’adesione del nostro Comune, nell’estate scorsa, alla Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese, con una missione che si è recata in Cisgiordania. Nel 2024 abbiamo ricevuto in Municipio una delegazione da Betlemme e poi da Tulkarm tramite un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale dalla commissione consiliare Pace e Cooperazione. L’altro patto di amicizia che Calenzano ha attivo da oltre trenta anni è quello con il Popolo Saharawi. I Patti e i gemellaggi si stringono sulla base di una condivisione di valori tra paesi: pensiamo che ci sia maggiore necessità di queste forme di collaborazione proprio verso le comunità che hanno bisogno di riconoscimento e attenzione da parte della comunità internazionale”.

Articolo precedente
Arezzo: frode al fisco nel commercio dell’argento, sequestrati 15,7 milioni
Articolo successivo
Poste Italiane attiva servizio passaporto in 23 uffici della provincia di Firenze

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31246Cronaca18812Politica4213Cultura & Spettacolo3845Diritti2643Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI