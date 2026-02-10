Controradio Streaming
Poste Italiane attiva servizio passaporto in 23 uffici della provincia di Firenze

Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto.

Il servizio è stato attivato in provincia di Firenze in 23 uffici Polis, l’iniziativa delle Poste che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7.000 comuni con meno di 15mila abitanti. Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali italiani in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici Polis e 417 nelle grandi città.
L’ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l’intera rete nazionale.
Oltre a semplificare i passaggi burocratici, spiega una nota di Poste Italiane, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate. Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, inoltre, il servizio di rilascio e rinnovo passaporti ha consentito di ridurre i tempi di attesa per i cittadini e di supportare il lavoro della Polizia di Stato.
Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione estremamente semplice, si spiega ancora, basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica degli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e inviare poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.
Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione attraverso il sito di Poste Italiane.

